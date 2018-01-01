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الدوري المصري الممتاز

لاسارتي يعود للقاهرة استعدادًا لقيادة الأهلي

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لاسارتي
المدير الفني الجديد للأهلي يقود الفريق في مواجهة بيراميدز

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تواجد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد للأهلي، في القاهرة مساء أمس الجمعة، بعد عودته من قضاء عطلته.

وتولى لاسارتي الإدارة الفنية للأهلي خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته خلال الفترة الأخيرة بعد تراجع مستوى الفريق.

ويحضر لاسارتي مباراة الأهلي أمام الداخلية، في ملعب "بترسبورت" مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ويقود محمد يوسف، الأهلي للمرة الأخيرة في مباراة الداخلية اليوم السبت، قبل أن يتولى لاسارتي تدريب الفريق بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يقود لاسارتي الأهلي في مواجهة بيراميدز يوم 4 يناير المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ويشهد مران غدًا الأحد للأهلي، حضور لاسارتي وقيادة الفريق للمرة الأولى في مقر النادي بملعب مختار التتش بالجزيرة.

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