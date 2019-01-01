لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز
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لاسارتي
عبده الليثي فيسبوك تويتر
أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق التي ستواجه بيراميدز، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.
ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز، غدًا الجمعة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز على ملعب "الدفاع الجوي".
وشهدت القائمة غياب صالح جمعة، الذي توقع بعض الجماهير أنه سيكون أساسيًا في المباراة، وهذا لبعض الأسباب الفنية.
وجاء القائمة على النحو التالي:
شريف إكرامي – محمد الشناوي – هشام محمد – أيمن أشرف – إسلام محارب – وليد سليمان – رمضان صبحي – محمد هاني – مروان محسن – ساليف كوليبالي – عمرو السولية – أحمد الشيخ – علي معلول – وليد أزرو – أكرم توفيق – ناصر ماهر – كريم وليد "نيدفيد" – محمد محمود – محمود وحيد – جيرالدو دا كوستا.
ونجح الأهلي في قيد كلًا من رمضان صبحي ومحمود وحيد وجيرالدو دا كوستا ومحمد محمود، اليوم الخميس، في قائمة الفريق.