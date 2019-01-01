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دوري أبطال أفريقيا

لاسارتي يطلب تجهيز سعد سمير لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري

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المدرب الأوروجوياني يسعى لتجهيز مدافع المارد الأحمر لدوري أبطال إفريقيا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يسعى الأهلي لتجهيز سعد سمير، مدافع الفريق، استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيواجه شبيبة الساورة يوم 18 يناير الجاري، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للأهلي، طلب من الجهاز الطبي تجهيز سعد سمير لمباراة شبيبة الساورة الجزائري.

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سعد سمير تعافى من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، حيث سيتم تجهيزه على المستوى البدني خلال الفترة المقبلة، لكي يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته في دور المجموعات بدوري الأبطال، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

مدافع الأهلي غاب الفترة الأخيرة عن مباريات فريقه، حيث آخر مباراة شارك فيها كانت أمام طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

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