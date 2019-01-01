لاسارتي يتحدث عن حقيقة رحيله من الأهلي نهاية الموسم

الأهلي يسعى لتحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري عن مستقبله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

وأشارت بعض التقارير مؤخرًا حول رحيل لاسارتي عقب انتهاء الموسم الحالي بعد تحقيق نتائج مخيبة للآمال خاصًة الخروج الإفريقي.

وقال لاسارتي في تصريحات صحفية إنه لا يهتم بما يقال عن رحيلي من الأهلي، ولكن هدفه الآن تحقيق لقب الدوري المصري لإسعاد الجماهير.

وأضاف: "لا أرغب في الرحيل عن الأهلي، سعيد بالتواجد بأكبر أندية إفريقيا وأتمنى الحصول على لقب الدوري المصري الممتاز".

وتابع لاسارتي: "تلقي عروض من تشيلي وأوروجواي أمر طبيعي للغاية، وسبق أن عملت في بعض الأندية هناك ومن الوارد ترشيحي أكثر من فريق".

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وكان الأهلي قد غادر دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة الساحقة أمام صن داونز بخمسة أهداف دون مقابل ذهابًا قبل أن يفوز بهدف فقط في الإياب.