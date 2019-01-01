لاسارتي: لم أر مثل هذا الجدول والزمالك وبيراميدز جعلونا مضغوطين

الأوروجوياني يوضح رأيه في الشحات وسبب عدم الدفع بحمدي فتحي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، أن فريقه خرج بمكاسب عديد من الفوز أمام الداخلية، مبديًا تعجبه من جدول مباريات الدوري المصري الممتاز.

الشياطين الحمر حققوا الفوز أمام الفريق الشرطي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ23.

وقال لاسارتي، عقب المباراة، في تصريحاته لقناة "أون سبورت": "سعداء للغاية بهذا الفوز، منحنا الثقة وسيحسن الحالة النفسية للفريق بشكل عام، بجانب أنه يجعلنا نحلم للهدف الكبير وهو لقب الدوري".

وأضاف: "بيراميدز خسر بالأمس والزمالك تعادل اليوم، حمسونا وفي الوقت نفسه وضعونا تحت ضغط نفسي، لأنه علينا التركيز في مباراتنا فقط، ومن بعدها البقية تأتي، فإذا حققنا الفوز في جميع مبارياتنا سنحصل على اللقب في النهاية، ولا يزال مبكرًا الحديث عن الحسم من الآن".

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بسؤاله عن الانتقادات التي كانت توجه لبعض اللاعبين قبل قدومه وتغير الحال بعدها كمحمد هاني، الذي سجل الهدف الأول الليلة، علق: "اللاعبون ليسوا مكن، نحن نخوض مباريات كثيرة، كل أربعة أيام نلعب مباراة، فأنا لم أر مثل ذلك الجدول من قبل، لذلك أقدر كل مجهود يقدومه اللاعبين".

الأوروجوياني تابع: "نحن نحاول المحافظة على اللاعبين من الإصابات في ظل ضغط المباريات، لا بد أن يحصلوا على راحة ويكون ذهنهم صافيًا، بجانب الجانب النفسي والغذائي، ولا نضع أي اعتبارات لكل ما يقال عنا بشكل سلبي".

عن سبب الاحتفاظ بحمدي فتحي على مقاعد البدلاء رغم الأداء المميز الذي ظهر به في المباريات الماضية، أوضح: "السبب يرجع لأن هشام محمد قدم أداء طيبًا في المباراة الماضية، وهناك مباريات تكون للاعبين معينين، وأخرى لآخرون".

وعلق مدرب المارد الأحمر كذلك على ظهور حسين الشحات على فترات بشوط المباراة الثاني: "من الممكن أن يرى البعض أنه يختفي، لكن بالنسبة لي هو يقدم أداءً جيدًا".

واختتم بالإشادة بالنيجيري جونيور أجايي: "ليس من السهل أن تكون مصابًا لمدة خمسة أشهر ثم تعود قويًا، لكن أجايي دائمًا هداف ونحن نحاول أن نحسن مستواه".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 45، في المركز الثالث، ليتساوى في النقاط مع بيراميدز صاحب الوصافة، وبفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 22 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.