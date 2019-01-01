لازارو: الإنتر لا يحتاج عامين أو ثلاثة لإنهاء هيمنة يوفنتوس

الجناح النمساوي يُلهب حماس مشجعي الأفاعي

أدلى جناح الإنتر الجديد فالينتينو لازارو، بتصريحات حماسية لتلفزيون النادي، مفادها أن مشروع المدرب أنطونيو كونتي لن ينتظر عامين أو ثلاثة لإنهاء هيمنة يوفنتوس على لقب الاسكوديتو.

وأصر اللاعب النمساوي على أن الفريق سيبذل كل ما في وسعه حتى نهاية الموسم، على أمل استعادة اللقب الغائب عن "جوسيبي مياتزا" منذ موسم الثلاثية التاريخية 2009-2010 تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

في الوقت ذاته، أعرب عن أمله أن يحصل على فرصته الأولى مع فريقه الجديد في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد تعافيه من إصابته التي أبعدته عن أول مباراتين في موسم جنة كرة القدم الجديد.

وبعد مشاركته كبديل مع منتخب بلاده أمام لاتفيا يوم مباراة الجمعة الماضية، قال لوسائل الإعلام "لا أستطيع الانتظار لبدء دقائقي الأولى مع الإنتر، أنا من متابعي الدوري الإيطالي منذ فترة، ويمكن رؤية توافد أعظم اللاعبين إلى إيطاليا وكيف يتطور الدوري".



وأضاف "هنا الجماهير مجانين بكرة القدم، وهذا أمر لا يُصدق. لم أر كهذا من قبل، لذا لا أستطيع الانتظار لخوض مباراة كبرى".

وبخصوص فرص الإنتر في الفوز أو المنافسة على لقب الدوري الإيطالي الذي لم يغادر مقر يوفنتوس في آخر ثماني سنوات، قال "الناس يعقتدون أنني نحتاج عامين أو ثلاثة، لكن الهدف الواضح لنا هو الفوز بالدوري هذا الموسم، لقد ارتفع سقف طموح النادي".

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وأتم حديثه في هذه الجزئية "أعتقد أن الإنتر ما زال على نفس مستوى الأندية العالمية الكبرى، الفارق هذا الموسم في التغييرات الأخيرة في فصل الصيف، مع المدرب واللاعبين الجديد، تغيرت الفلسفة وأصبحت الأهداف أكبر من أي وقت مضى".