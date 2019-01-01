لاتسيو ينهي سجله السيئ على ملعب ميلان

نادي لاتسيو يحقق الفوز على ميلان وينهي سجله السيئ على ملعب ميلان.

حقق فريق لاتسيو فوزًا هامًا اليوم على نظيره ميلان ضمن لقاءات الجولة الـ ١١ من الدوري الإيطالي، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو.

ويأتي فوز اليوم ليكون الأول على ميلان في ملعبه منذ عام ١٩٨٩ بعد خوضه لـ ٢٩ مباراة دون أي انتصارات في الدوري الإيطالي.

وكانت المباراة قد شهدت تقدم لاتسيو في البداية وتعادل ميلان قبل أن يتقدم الضيوف من جديد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

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ووصل فريق لاتسيو للنقطة رقم ٢١ في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما يتجمد رصيد ميلان عند النقطة الـ ١٣ في المركز الـ ١١.

جدير بالذكر أن ميلان على موعد مع مباريات صعبة أمام يوفنتوس ونابولي بالإضافة لبارما وبولونيا خارج الأرض خلال الشهر المقبل.