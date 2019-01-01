لاتسيو ينفي تلقي أي عروض لبيع سافيتش

وسط شائعات انتقال الصربي لباريس سان جيرمان

كشف إيجلي تاري المدير الرياضي لنادي لاتسيو، عن عدم وجود أي عروض رسمية لضم لاعبه ميلينكوفيتش سافيتش.

الدولي الصربي ارتبط مرة أخرى بالرحيل عن صفوف لاتسيو، وسط أنباء عن اهتمام باريس سان جيرمان بضمه.

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التقارير أكدت تقدم باريس بعرض قيمته 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب.

ومع ذلك قال تاري:"لا يوجد ما نقوله حيث لم ندخل في محادثات حول رحيل سافيتش".

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وأضاف:"نحن لا نحتاج لبيع اللاعب هذا الصيف، لذلك فهي مجرد شائعات ليست صحيحة".

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وأما عن سعر سافيتش:"لا أعلم في الوقت الحالي ولا يمكنني الحديث عن شيء ليس له أي وجود".

يذكر أن سافيتش كان قريباً من الانضمام لمانشستر يونايتد الصيف الماضي، لكن مطالب لاتسيو المالية أعاقت الصفقة.