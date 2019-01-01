لاتسيو يطالب ميلان بـ 40 مليون من أجل كوريا

لاتسيو لا يريد التفريط في كوريا لميلان على ما يبدو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن إدارة نادي لاتسيو رفضت العرض الأول من قبل ميلان والذي وصل من أجل خواكين كوريا.

وكان ميلان قد أبدى اهتمامه بكوريا منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية من أجل تعزيز وسط ملعب الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وحسب كالتشيو ميركاتو، فإن ميلان قد عرض 25 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات نجم لاتسيو الشاب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

ولكن إدارة لاتسيو حددت 40 مليون يورو كبداية من أجل التفاوض بخصوص اللاعب الإسباني سواء مع ميلان أو غيره.

ولا يبدو ميلان مستعدًا لدفع مثل هذه المبالغ في لاعب واحد خلال الميركاتو الحالي، حيث أن تأخر حسم صفقة بن ناصر جاء لأسباب مالية.

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يذكر أن ميلان لن يشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل رغم تأهله بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي التي طالب بها الروسونيري للحصول على تسوية مالية.