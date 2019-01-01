لاتسيو يسعى لافتتاح ميركاتو الشتاء بضم مدافع تشيلسي

زاباكوستا على رأس أولويات لاتسيو في ميركاتو الشتاء

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية، أن نادي لاتسيو الإيطالي يسعى بقوة لضم مدافع تشيلسي دافيدي زاباكوستا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب فريق العاصمة الإيطالية في التعاقد مع ظهير أيمن في يناير، لتعويض الرحيل المحتمل للاعب مارتين كاسيرس عن قلعة الأولمبيكو.

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وكان لاتسيو قد ارتبط أيضًا بالتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد ماتيو دارميان، ولكن وفقًا للتقارير الأخيرة فأن زاباكوستا هو الأقرب للانضمام لهم.

ويلعب زاباكوستا لتشيلسي منذ 18 شهرًا، بعد قدومه من تورينو، ولكنه لم يلعب طوال هذه الفترة سوى 10 مباريات بالبريميرليج.

ويبقى دارميان الخيار الأول لفريق لاتسيو، ولكن في حال مبالغة مانشستر يونايتد في سعر اللاعب، سيحاول الفريق الإيطالي التعاقد مع زاباكوستا.