لاتسيو يرغب في الحصول على خدمات لاعب يوفنتوس

يستعد لاتسيو الإيطالي إلى تقديم عقد إلى الكرواتي ماركو بياتسا لاعب يوفنتوس

يبدو أن ماركو بياتسا لاعب يوفنتوس الإيطالي، يستقطب اهتمام العديد من الأندية الإيطالية لضمه في يناير الجاري.

الكرواتي صاحب الـ24 عاماً، لم يشارك في أي مباراة رفقة يوفنتوس هذا الموسم منذ عودته من الإعارة من فيورنتينا.

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وحسب " كالتشيو ميركاتو "، فأن لاتسيو تزايد اهتمامه لضم اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية الحالي، في ظل عدم مشاركته مع يوفنتوس وإمكانية شراؤه بـ 10 ملايين يورو فقط بسبب قيمته السوقية المتناقصة بسبب عدم المشاركة.

طريق لاتسيو لضم اللاعب لن يكون مفروش بالورود، النادي سيجد منافسة قوية من بارما وفيرونا اللذان يريدان التوقيع مع اللاعب على سبيل الإعارة.

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فريق العاصمة الإيطالي الفائز بكأس السوبر على حساب يوفنتوس منذ أسابيع قليلة، مقتنع بإمكانيات اللاعب الكرواتي ويثق بأنه سيمثل دعامة قوية في خط الهجوم وسيعطي الكثير من البدائل.

وتواجد بياتسا، لأول مرة في قائمة مباراة ليوفنتوس في الدوري أمام كالياري اليوم، في أول مباراة للسيدة العجوز بعد الخسارة من لاتسيو في السوبر الإيطالي في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية