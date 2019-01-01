لاتسيو يتوج بكأس إيطاليا على حساب أتلانتا

فريق العاصمة الإيطالية لاتسيو يتوج بكأس إيطاليا في عقر داره ملعب الأوليمبيكو

توج فريق لاتسيو بكأس إيطاليا بعد الفوز على نظيره أتلانتا بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي استضافها ملعب الأولمبيكو.

احتاج الفريقان للانتظار حتى الدقيقة 82 ليفتتح فريق العاصمة الإيطالية أهداف المباراة عن طريق سيرجي سافيتش.

حاول أتلانتا معادلة النتيجة في الدقائق القليلة المتبقية، إلا أن لاتسيو استطاع تأمين النتيجة بهدف ثانٍ عن طريق اللاعب خواكين كوريا في الدقيقة 90.

بهذا الفوز توج لاتسيو بالكأس الإيطالية للمرة السابعة في تاريخه، وهو الذي كان توج به آخر مرة عام 2013.

يشار إلى أن لاتسيو كان قد توج بالدوري مرتين آخرها كانت عام 2000، وتوج بكأس السوبر الإيطالية أربع مرات وبكأس أبطال الكؤوس الأوروبية مرة وحيدة عام 1999، وبكأس السوبر الإيطالية في نفس العام.

يذكر أن لاتسيو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب فرق الكالتشيو، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.