لاتسيو يحاول إعادة إحياء مشوار رمضان صبحي

اللاعب بعيد عن المشاركة في هدرسفيلد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن لاتسيو مهتم بالتعاقد مع المصري رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد، في انتقالات يناير المقبلة.

ويعاني صبحي من قلة المشاركات مع هدرسفيلد الموسم الحالي ولم يلعب إلا 45 دقيقة على مدار ثلاث مباريات طوال الموسم.

وقالت "كوريري" إن لاتسيو يراقب وضعية صبحي عن كثب وسيتحرك لضمه في يناير المقبل أو يونيو إذا أستمر مع هدرسفيلد لنهاية الموسم. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأشارت الصحيفة أن لاتسيو يأمل أن يصنع "محمد صلاح" جديد من صبحي في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة للجناح المصري.

وتحدثت الصحيفة أن مصدر الأخبار هو صحف إنجليزية وأنها لم تجد أي تأكيدات من قبل إيجلي تاري، المدير الرياضي للاتسيو حول الصفقة.

وكان صبحي قد انتقل في بداية الموسم إلى هدرسفيلد قادماً من صفوف ستوك سيتي بعد هبوط الأخير لدوري الدرجة الأولى الإنجليزية.