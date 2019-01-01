لابورت يكشف عن آخر مستجدات إصابته .. ومتى سيعود؟

المدافع الفرنسي ثؤمن بفرص السيتي في الصراع على لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي

كشف مدافع مانشستر سيتي إيمريك لابورت عن آخر مستجدات إصابته القاسية، التي يعاني منها منذ أغسطس الماضي وحتى هذه اللحظة.

وتعرض المدافع الفرنسي لأسوأ انتكاسة في مسيرته الاحترافية، على إثرها سيبقى خارج الحسابات حتى بداية العام الجديد، إذا كان محظوظًا بإنهاء فترة إعادة التأهيل في الوقت المحدد.

وأثرت إصابة لابورت بشكل سلبي على دفاع الفريق السماوي، حيث غاب عن 10 مباريات حتى هذه اللحظة، خسر خلالهم السيتي في 3 مباريات وتعادل في أخرى، ما تسبب في ابتعاد السكاي بلوز عن دائرة المنافسة على لقب البريميرليج.

وفي رده على سؤال حول آخر تطورات رحلة علاجه من إصابته، قال للصحف الإنجليزية "الأمور تسير على ما يرام، لكني ما زالت بحاجة إلى وقت، وآمل أن أعود لزملائي في أسرع وقت".

وأضاف "لا أستطيع تحديد موعد عودتي بجدول زمني، لكن ربما أعود في غضون شهر ونصف إلى شهرين. بالطبع أشعر بأهميتي بالنسبة للفريق، وهذا بفضل ثقة بيب الكبيرة، وأنا سعيد بذلك".

وعن فرص السيتي في العودة للمنافسة على لقب البريميرليج بعد تأخره عن المتصدر ليفربول بـ11 نقطة كاملة، قال "أؤمن بفرص مانشستر سيتي، وآمل أن نقدم أفضل ما لدينا ونفوز من جديد بالعديد من الألقاب مثلما حدث الموسم الماضي".

وسُئل "هل تعتقد أن السيتي ما زال بإمكانه الفوز بالبريميرليج؟ نعم يستطيع، لقد كان الوضع مشابهًا الموسم الماضي عندما اعتلى ليفربول الصدارة، لكننا لدينا الوقت الكافي للتعافي والضغط عليهم من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.