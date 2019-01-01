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لابورت لا يدعم رابيو في موقفه ضد ديشان

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Getty Images
هل تكون تمهيد لارتداء قميص المنتخب الفرنسي؟

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث المدافع الفرنسي، إيمريك لابورت، عن علاقته بالمدير الفني الفرنسي ديديه ديشان،  لمنتخب فرنسا، وكذلك زميله أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان.

ولم يرتدى لابورت لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قميص الديوك الفرنسية، ويمتلك الفرصة لارتداء قميص المنتخب الإسباني.

وتحدث اللاعب عن وضعيته من موقف رابيو مع ديشان قبل كأس العالم السابقة، والتي قد تكون مؤثرة على قرار ديشان باستبعاده عن الديوك الفرنسية.

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وكان ديشان قد قرر استبعاد رابيو بعدما أرسل رسالة له قبل استدعاء القائمة الرسمية يطالبه فيها بالتواجد في القائمة الأساسية للمنتخب.

وشرح الفرنسي الشاب موقفه عقب الأمر، ليصفق له لابورت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رأها البعض موافقته على ما حدث.

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لابورت تحدث عن الأمر وموقفه: "يأخذ الناس ما يريدون، لم أكن بالضرورة أؤيد فعله، لكن الشخص، لقد قضيت معه سنوات طويله في فرق الشباب، وأعرفه جيدًا، أعرف أن الكثير من الأشياء تؤلمه وأؤيد الشخص نفسه".

وتابع: "أنها ليست شيئًا أصفق له، أنا أحيى الشخص نفسه، لكنني غير متأكد أن هذا الموقف يضعف علاقتي بالمدير الفني ديشان".

ولم يرتدي المدافع البالغ 24 عامًا، قميص المنتخب الفرنسي الأول، لكنه تدرج في صفوف الفئات السنية.

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