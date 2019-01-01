لابورت: كومباني قدوة لجميع لاعبي مانشستر سيتي

بعد هدفه الحاسم في شباك ليستر

أشاد أيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، بزميله فينسنت كومباني، مشدداً على قيمته الكبيرة داخل الفريق.

المدافع المخضرم منح سيتي واحداً من أهم انتصاراته هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، بتسجيل هدف الفوز على ليستر سيتي أمس الإثنين.

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الهدف وضع الفريق على الصدارة بفارق نقطة وحيدة، مع تبقي مباراة أمام برايتون بالجولة الأخيرة من البطولة.

وقال لابورت عن تلك اللقطة:"شيء لا يصدق ورائع جداً، لم أشاهد في حياتي هدفاً بتلك الروعة، نحن نشعر بالرضا الكبير بهذه المباراة".

وأضاف:"كومباني شخص مهم جداً لنا وأعتقد أنه قدوة لجميع لاعبي مانشتسر سيتي".



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وتابع:"علينا التطور والعمل معه لأنه يمنحنا الكثير من الخبرة داخل وخارج الملعب".

وفي نهاية حديثه أكد لابورت على أهمية تحقيق الفوز بآخر مباراة من البريميرليج ضد برايتون لضمان اللقب، بغض النظر عن نتيجة منافسه ليفربول مع ولفرهامبتون.