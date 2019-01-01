لابورت بديل أومتيتي في قائمة فرنسا لتصفيات أمم أوروبا

تعرف على قائمة فرنسا لمواجهة ألبانيا وأندورا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قائمة بلاده لمواجهة ألبانيا وأندورا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

وشهدت القائمة عودة إيميريك لابورت من مانشستر سيتي بعد غياب دام أكثر من عامين كما تم استبعاد مدافع برشلونة صامويل أومتيتي.

واستمر غياب ألكسندر لاكازيت مع ضم مهاجم شاب هو جوناثان أيكونيه.

وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: ألفونسو اريولا، هوجو لوريس، ميك مايجنان.

الدفاع: لوكاس دين، ليو دوبوا، لوكاس هيرنانديز، لابورت، كليمون لونجليه، بينجامين بافارد، رافائيل فاران، كيرت زوما.

الوسط: بليز ماتويدي، ستيفن نزونزي، بول بوجبا، سيسوكو، توليسو.

الهجوم: وسام بن يدر، كينجسلي كومان، نبيل فقير، أوليفييه جيرو، أنطوان جريزمان، توماس ليمار، جوناثان أيكونيه