لابورتا ينهي الجدل ويعلن انتقال كوندي إلى تشيلسي

خيبة أمل لعشاق النادي الكتالوني

وسط العديد من الأنباء السارة لجماهير برشلونة، بالتعاقد مع رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسيه وأندرياس كريستنسن، وجه جوان لابورتا صدمة لعشاق الفريق الكتالوني.

جول كوندي مدافع إشبيلية كان من الأهداف الرئيسية للمدرب تشافي هيرنانديز، وبعض التقارير أكدت أن برشلونة هو الطرف الأقرب للحصول على خدماته.

ولكن تشيلسي تدخل في الوقت المناسب لخطف الصفقة بعد توصله لاتفاق مع النادي الأندلسي على ضم كوندي مقابل 55 مليون جنيه استرليني.

ورغم ما قالته صحيفة "جارديان" البريطانية عن طلب برشلونة من كوندي للانتظار قليلًا ورفض الانضمام للبلوز، خرج لابورتا ليحسم هذا الملف تمامًا.

وخلال تواجده في لاس فيجاس مع بعثة برشلونة لخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد، رد لابورتا على أحد مشجعي برشلونة الذي سأله عن ضم المدافع الفرنسي.

What Happens in Vegas, Stays in Vegas pic.twitter.com/Oab3CLhZxF — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2022

وقال المشجع :"هل ستوقع مع كوندي؟"، ليرد عليه رئيس النادي الكتالوني:"لا، ليس كوندي، لقد وقع مع تشيلسي بالفعل".

وخلال حواره مع المشجع شدد لابورتا على عدم يأسه من تدعيم خط دفاع الفريق، مؤكدًا أنه في طريقه لترميم هذا المركز خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن برشلونة ارتبط بالعديد من الأسماء الدفاعية الأخرى هذا الصيف، مثل سيزار أثبيليكويتا وماركوس ألونسو من تشيلسي، بالإضافة لإيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي وباو توريس نجم فياريال.