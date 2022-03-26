لابورتا ينفي الشائعات: ديمبيلي لم يقرر بعد التجديد معنا

تحدث جوان لابورتا عن أمور تجديد تعاقد لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي المتعثرة في الفترة الأخيرة.

وكان برشلونة قد أعطى الجناح الدولي عرضًا أخيرًا لم يوافق عليه عثمان نظرًا لوجود خلافات مادية.

فتحدث رئيس برشلونة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن العرض الذي قدمه للاعب من قبل، فيما تطرق للحديث عن تطور الفرنسي في مستواه.

ماذا قال لابورتا؟

أشاد رئيس النادي باللاعب، لكنه قال إنه في الوقت الحالي لا توجد مفاوضات ولا يُعرف حتى ما إذا كان الفرنسي ينوي التجديد.

حيث قال: "ديمبيلي فتى رائع وساحر، لكننا قدمنا له عرض تجديد انتهى في 20 ديسمبر من العام الماضي".

وواصل: "ليس لدينا أخبار أنه يريد الاستمرار".

وأردف: "في نهاية الموسم، أعتقد أنه ستكون هناك محادثات، ولكن ضمن مستويات الرواتب التي نحددها".

ماذا عن البدائل؟

أشارت التقارير الصحفية مؤخرًا باستعداد نادي برشلونة بوضع البدائل المحتملة لرحيل عثمان ديمبيلي المقترب.

وكانت الصحف الإنجليزية والإسبانية قد ربطت النادي الكتالوني بجناح نادي لييدز البرازيلي رافينيا.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة نادي أشبيلية في يوم 3 أبريل المقبل ضمن بطولة الدوري الإسباني.

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