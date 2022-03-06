لابورتا ينفي اجتماع تشافي وهالاند ويؤكد: سنتفاوض فقط مع دورتموند

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أن ناديه لم يقم بأي نوع من المفاوضات حتى الآن لمحاولة التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

تأكيد لابورتا جاء للرد على المزاعم بشأن قيام تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بالاجتماع مع هالاند الأسبوع الماضي في مدينة ميونخ الألمانية. (طالع لمزيد من التفاصيل)

تشافي نفسه أكد في تصريحات لوسائل الإعلام عدم حدوث ذلك الاجتماع، قبل مواجهة برشلونة وإلتشي في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي: "في برشلونة لا نتفاوض مع اللاعب، عندما يتعين علينا التفاوض سنفعل ذلك مع بوروسيا دورتموند إذا دعت الظروف".

ماذا قال لابورتا؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلت تصريحات لابورتا التي تحدث خلالها عن الاجتماع المزعوم بين تشافي وهالاند.

وقال رئيس برشلونة: "هذا ليس من شأني، أنا أشير إلى المفاوضات، لم يكن هناك أي نوع من المفاوضات مع هالاند، إذا تفاوضنا سيكون ذلك مع بوروسيا دورتموند".

وتابع: "نعمل على العديد من اللاعبين الذين يمكنهم تحسين الفريق في الموسم المقبل، وفقًا لما يقوله المدرب والجهاز الفني ومدير الكرة، لكننا لا نتفاوض مع اللاعبين".

وشدد لابورتا في ختام حديثه: "لم يكن هناك أي نوع من المفاوضات المباشرة مع هالاند".

ما هي الأندية المهتمة بضم هالاند؟

يعد برشلونة واحدًا من بين أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات هالاند في الموسم المقبل، لكنه ليس الوحيد.

ويأتي ريال مدريد على رأس الأندية الراغبة في الحصول على خدمات النرويجي الدولي، من أجل إطلاق المشروع الجديد في "سانتياجو برنابيو".

وإلى جانب ريال مدريد وبرشلونة، فإن مانشستر سيتي الإنجليزي يعد هو الآخر طامحًا للحصول على خدمات هالاند.

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