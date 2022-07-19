لابورتا يكشف السعر النهائي لصفقة ليفاندوفسكي ويعد بالمزيد من التعاقدات!

لابورتا يؤكد أن برشلونة سيواصل العمل على تدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قرر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني الرد على التقارير التي بالغت في قيمة صفقة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني إلى النادي الكتالوني.

وكانت صحيفة "el pais" الإسبانية قد أكدت في وقت سابق أن القيمة الإجمالية للصفقة ستصل إلى 60 مليون يورو، لكن لابورتا كذب ذلك التقرير وكشف عن القيمة النهائية للتعاقد مع ليفاندوفسكي.

وأجرى لابورتا مقابلة مع البلغاري خريستو ستويتشكوف أسطورة "البلوجرانا" عبر قناة "TUDN" التلفزيونية الأمريكية، للحديث عن الوضع الحالي في برشلونة، لكنه أولى اهتمامًا أكبر لوصول ليفاندوفسكي إلى "كامب نو".

ماذا قال لابورتا؟

في البداية تحدث لابورتا عن تحرك برشلونة للتعاقد مع ليفاندوفسكي قائلًا: "برشلونة يحتاج إلى مهاجم حاسم أمام المرمى، مثل أي فريق عظيم".

وأضاف: "روبرت عبارة عن مدفع رشاش، وقد حصل على الحذاء الذهبي عدة مرات، وجوده ضمان لتسجيل الأهداف، وكل فريق عظيم يحتاج إلى ذلك النوع من المهاجمين".

وتابع: "وجوده إلى جانب أنسو فاتي وأوباميانج يعني أن برشلونة سيكون قادرًا على التسجيل".

ما هي قيمة صفقة ليفاندوفسكي؟

لابورتا رد على التقارير التي تحدثت عن قيمة صفقة ليفاندوفسكي بقوله: "لقد قدمنا عرضنا الأول بقيمة 45 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين في صورة متغيرات، في حدود إمكانياتنا".

وأضاف: "ليفاندوفسكي قام أيضًا بتعديل راتبه ليكون في حدود إمكانيات النادي، ونحن الآن سعداء".

وتابع: "لقد تنافسنا مع فرق مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي، وأراد اللاعب القدوم إلى برشلونة، وهذا هو ما أحب".

ما هي خطوات برشلونة التالية في سوق الانتقالات؟

لابورتا أكد أن برشلونة سيواصل العمل على تدعيم صفوفه خلال الفترة المتبقية من فترة الانتقالات، وأن الأولوية الآن للصفقات الدفاعية.

وقال: "الآن سنعمل على الدفاع، تشافي وجهنا إلى سلسلة من اللاعبين، وآمل أن نتمكن من إسعاد الكتالونيين".

وأضاف: "حلمي أن يعود برشلونة ليصبح مرجعية عالمية من جديد، ونحن نعمل على ذلك، إذا لم نتمكن من التعافي اقتصاديًا، سيكون ذلك صعبًا، ونحن نحاول تحقيق ذلك، لكن علينا أن نعمل أكثر".

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