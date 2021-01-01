لابورتا يقوم بمحاولة أخيرة لإعادة نيمار إلى برشلونة وميسي كلمة السر

باريس يحاول الإسراع في التجديد للنجم البرازيلي

يستعد نادي برشلونة الإسباني، لمحاولة أخيرة من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم نادي باريس سان جيرمان في الصيف.

عقد نيمار الحالي مع باريس ممتد حتى يونيو 2022، وسط تكهنات مستمرة حول موقفه من التجديد مع النادي الفرنسي.

برشلونة يترقب الموقف عن قرب، لمحاولة إقناع اللاعب برفض التوقيع على عقد جديد من أجل الانضمام لصفوفه.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن وصول جوان لابورتا كرئيس لبرشلونة، سيسهل الأمور في التفاوض مع باريس.

وأشارت إلى أن النادي الكتالوني يريد عودة نيمار للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وإلا سيتم إغلاق هذا الملف نهائيًا في المستقبل.

التعاقد مع اللاعب يعتبر من أهم المفاتيح لإقناع الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل البقاء مع برشلونة، لذلك لابورتا سيبذل كل ما لديه لإتمام هذه الصفقة.

وعلى الجانب الآخر يطمح باريس في الإسراع لإقناع اللاعب بالتجديد خلال الأيام القليلة القادمة للقضاء على فرص برشلونة، حيث من المتوقع حصول اللاعب على بعض الحوافز الإضافية في حالة الفوز بدوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًأ .. مؤتمر سان جيرمان ومانشستر سيتي .. جوارديولا: نيمار كان سيفوز بالأبطال مع برشلونة

نيمار وإبراهيموفيتش وإيتو .. أكثر اللاعبين استفادة من تضحيات ميسي بضربات الجزاء

وكان نيمار قد أكد في تصريحات صحفية قبل مواجهة مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، أنه يرفض الحديث عن مستقبله في الوقت الحالي ويريد التركيز مع مشوار فريقه الأوروبي والمحلي.

يذكر أن صاحب الـ29 سنة سجل 14 هدفًا وصنع 9 في 24 مباراة لعبها مع باريس بكل البطولات هذا الموسم.