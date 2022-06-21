لابورتا يعلن موعد دخول الأموال لخزائن برشلونة وتشافي في الانتظار!

تشافي في انتظار تحسن الوضع المالي لبرشلونة

يبدو أن الأمور المالية في نادي برشلونة تتحسن في الفترة الأخيرة وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية على عمليات بيع بعض حقوق النادي التلفزيونية وبعض الصفقات الأخرى التي من شأنها أن تحل أزمات البلوجرانا.

وتستمر تلك الحالة الإيجابية التي أوجدها مجلس إدارة النادي الكتالوني في التصاعد، حيث أن الفريق بات قريبًا من إتمام تلك العمليات.

حيث أعلن رئيس برشلونة، جوان لابورتا، أنه من المقرر تفعيل تلك الصفقات بشكل رسمي في الأيام المقبلة، ودعم كيان برشلونة اقتصاديًا.

ماذا قال لابورتا؟

في سياق عرض الاتفاقية بين نادي برشلونة ومجلس المدينة على أن يلعب نادي البلوجرانا مؤقتًا، خلال موسم 2023/24 على ملعب "Estadi Olímpic Lluís Companys"، تحدث جوان في المؤتمر الصحفي الذي عقد في المتنزه الأولمبي.

وأوضح لابورتا أن فريقه بات قريبًا من تحقيق "الرافعات الاقتصادية" التي من شأنها أن تحسن الوضع المالي للنادي وتساعد المدرب تشافي على تفعيل مشروعه.

حيث قال: "نحن على وشك الانتهاء من واحدة منهم، نحن نعمل على تنفيذ "الرافعة الاقتصادية" المتعلقة بالحقوق التلفزيونية، وسنفعل ذلك في غضون أيام قليلة".

وواصل: "سنقوم بإجراء عمليتين أو ثلاث للحصول على أموال خاصة للنادي في الفترة المقبلة".

ماذا ينتظر تشافي؟

ينتظر تشافي أن يتحسن وضع برشلونة المالي ويخرج من النفق المظلم الذي دخله الفريق وحرمه من إتمام التعاقدات الكبيرة مثل إرلينج هالاند الذي ذهب في نهاية المطاف إلى مانشستر سيتي.

حيث يرتبط برشلونة الآن بمهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، كما أن الفريق الكتالوني لديه نية أيضًا للتعاقد مع متوسط ميدان الفريق السماوي، برناردو سيلفا.

ولا يود تشافي أن يخسر ضم هذا الثنائي في المرحلة المقبلة، بجانب بعض المراكز الأخرى التي تحتاج إلى تدعيمات.

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