لابورتا يعلق على فضيحة برشلونة الجنسية

تحدث جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن الفضيحة المرتبطة بالفريق الكتالوني، بعد وجود اتهامات ضد المنسق السابق لفريق الشباب بالاعتداء جنسيًا على اللاعبين القاصرين.

وكشف تحقيق نشرته صحيفة "Ara" الأرجنتينية، أن ألبرت بينيجيس المنسق السابق قد ارتكب جرائم اعتداء جنسي على اللاعبين القاصرين، طوال فترة عمله في النادي الكتالوني.

وأوضحت أن هذا الاتهام تم توجيهه، بعد جمع شهادات أكثر من 60 طالبًا لبينيجيس عندما كان يعمل مدرسًا للتربية البدنية بالنادي.

جوان لابورتا، وأثناء سفره مع فريق برشلونة إلى بامبلونا لمواجهة فريق أوساسونا في الجولة 17 من الدوري الإسباني، دافع عن ناديه بضراوة.

وقال لابورتا في تصريحات عبر تلفزيون برشلونة ردًا على تلك الاتهامات: "هذا الرجل قد انفصل عن برشلونة لأسباب شخصية، قبل أن يتم الإعلان عن أي شيء".

وأضاف: "نقوم بجمع المعلومات حاليًا، وعندما يكون لدينا كل شيء سنصدر بيانًا رسميًا، من الواضح أنه إذا نعرف بذلك الأمر فلم نكن لنوظفه".

وأشار لابورتا إلى أن التعاقد مع بينيجيس كان في الأساس لموهبته عندما يتعلق الأمر باكتشاف اللاعبين الجدد.

واختتم لابورتا تصريحاته قائلًا: "سيتفاعل النادي بكل قوة من كل من يريد إقحام برشلونة في كل هذا الأمر، وسندافع عن المصالح المشروعة لنادي برشلونة".

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