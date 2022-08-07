لابورتا يُطمئن الجمهور: برشلونة سيُسجل الصفقات الجديدة

تعرف على أبرز تصريحات لابورتا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كأس جوان جامبر

تحدث جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على هامش مباراة فريقه ضد بوماس في كأس جوان جامبر.

لابورتا سعى لطمئنت جماهير برشلونة قبل بداية الموسم، وحرص رئيس البلوجرانا على إزالة شكوك الجماهير حول وضع النادي بعد بيع العديد من أصوله في الفترة الماضية، من أجل توفير الأموال لسد الديون وشراء اللاعبين.

برشلونة باع 25% من حقوق البث التلفزيوني بالإضافة إلى 50% من استوديوهات النادي وحصل على ما يقارب من 868 مليون يورو من خلال تفعيل الرافعات الاقتصادية.

ماذا قال لابورتا؟

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "طالما كان لدي شرف أن أكون رئيسًا لبرشلونة، فإن نادينا سيكون دائمًا ملكًا لأعضائه".

وأضاف: "إلى أولئك الذين توقعوا النذر السئ، لم ننتبه إليهم مرة أخرى أصبحت علامة برشلونة التجارية قوية جدًا، لقد رأينا ذلك خلال الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة، الإدارة الرياضية تقوم بعمل رائع، أطلب ترحيبًا حارا لماتيو أليماني وجوردي كرويف".

كما أشار لابورتا إلى مخاوف أخرى لمشجعي برشلونة وأكد أن النادي قادرًا على تسجيل جميع التعاقدات التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية خلال الفترة القادمة.

يذكر أن برشلونة سيلتقي مع بوماس أونام في كامب نو مساء اليوم الأحد في آخر لقاء ودي للفريق قبل بداية الدوري الإسباني.