لابورتا يشيد بالسعودية ويكشف تفاصيل "فريق برشلونة للرالي!"

ماذا قال له الأمير خالد بن سلطان الفيصل؟

يجتمع رالي داكار وكرة القدم هذه الأيام في الرياض، حيث يجذب حدثان كبيران، أصعب سباق في العالم وكأس السوبر الإسباني لكرة القدم اهتمام عالم الرياضة بأكمله.

وزار رئيس برشلونة جوان لابورتا، مقر سيارات رالي داكار 2024، ليدلي بتصريحات حول الأمر نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال لابورتا: "لقد دعتنا المملكة العربية السعودية للحضور وهو شرف عظيم، مستفيدين من حقيقة وجودنا في الرياض".

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وأردف: "لقد قمنا أيضًا بزيارة ناصر (العطية) الذي نعرفه وهو من مشجعي برشلونة، الحقيقة هي أن رؤيته أمر مثير للاهتمام للغاية" مؤكدًا أن "ما نراه عادة هو السباق ولكن هناك الكثير من العمل وراءه وتنظيم المملكة العربية السعودية مثير للإعجاب، والناس راضون للغاية لأنهم ينظمون رالي داكار عظيمًا".

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن يكون لدى برشلونة فريق سباقات في يوم من الأيام، قال لابورتا: "أنا أتخيل ذلك، لقد ناقشنا ذلك مع الأمير خالد (بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية)، لقد سألونا بالفعل عن ذلك ذات مرة، أتخيل ذلك، الأمر ليس سهلاً لأنه إذا شارك برشلونة في مسابقة فإنه يطمح دائمًا للفوز. هناك أشخاص جيدون جدًا هنا، ومستعدون جدًا ويجب أن يكون لدينا سائق جيد جدًا وأيضًا فريق رائع".

وعن نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد أجاب: "ما نطمح إليه هو تكرار ما فعلناه العام الماضي، والذي كان مشهدًا كرويًا رائعًا. لقد لعبنا مباراة رائعة. نحن مقتنعون بأننا سنقاتل من أجل الفوز، واللاعبون متحدون ومركزون للغاية. سنذهب للنضال من أجل الفوز بالنهائي".