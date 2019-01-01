لابورتا يختار خليفته في رئاسة برشلونة ويؤكد على ضرورة التجديد لميسي

خوان لابورتا الرئيس الأسبق لنادي برشلونة يرشح نفسه من أجل رئاسة النادي في الدورة المقبلة ويختار خليفته.

رشح خوان لابورتا الرئيس الأسبق لنادي برشلونة نفسه من أجل تولي رئاسة النادي الكتالوني خلال الدورة الرئاسية القادمة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلها على لسانه "راديو كتالونيا" وأكد خلالها على ترشحه في الدورة المقبلة لو لم يجد من يستطيع حمل عبء رئاسة برشلونة.

وقال لابورتا: "لو لم أجد مرشحًا يستطيع القيام بمهام رئاسة برشلونة في الوقت الحالي بكل تأكيد سأترشح لكنني في حاجة لأكون سعيدًا بذلك القرار أولًا".

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وأضاف عن خليفته في الرئاسة: "جيرارد بيكيه لديه الكثير من الأعمال التجارية الناجحة ولديه الاستعداد المناسب ليكون في ذلك المكان بالمستقبل".

وأردف عن أسباب غيابه عن ذكرى السداسية التاريخية: "شعرت أن الاحتفال لم يكن بأفضل صورة بسبب سرعة تنظيمه، سيكون هناك المزيد من الفرص لتنظيم ذلك الاحتفال في المستقبل".

وأنهى تصريحاته حول ميسي: "على الإدارة أن تجدد تعاقده مع الفريق بكل الطرق الممكنة سواء الرياضية أو الاقتصادية، يجب أن يشعر بحقيقة كونه الأفضل في العالم حاليًا وبالتاريخ".

جدير بالذكر أن لابورتا كان رئيسًا لبرشلونة في الفترة الذهبية للفريق التي حقق فيها السداسية التاريخية عام ٢٠٠٩ والتي حلت ذكراها قبل أيام.