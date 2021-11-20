لابورتا يحسم الجدل حول عودة ميسي وإنييستا

قام جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، بتوضيح كلماته حول عودة الثنائي أندريس إنييستا وليونيل ميسي للفريق.

ميسي رحل عن برشلونة الصيف الماضي، منتقلًا إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده.

وعلى الجانب الآخر يلعب إنييستا مع فيسيل كوبي الياباني، وكانت هناك بعض المقترحات حول عودته إلى النادي الكتالوني.

ماذا قال لابورتا؟

رئيس برشلونة قال في المؤتمر الصحفي لتقديم داني ألفيش الأسبوع الماضي:"أنا لا أستبعد عودة ميسي وإنييستا مثلما حدث مع داني".

وأضاف:"العمر مجرد رقم ونحن هنا نتحدث عن لاعبين رائعين، لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل، فهم لا يزالون يلعبون ولا يمكنك استبعاد أي شيء في الحياة".

كيف قام بتوضيح حديثه؟

وبعد هذه الكلمات أراد رئيس برشلونة التوضيح لصحيفة "El Larguero":"ميسي وإنييستا أكدا بأنفسهما بأنهما يريدان العودة لبرشلونة".

وأضاف:"لم أتحدث عن عودتهما كلاعبين، ولكنهما تحدثا بهذا المعنى بشكل علني أيضًا".

وأما عن الظهور الأول لتشافي كمدرب ضد إسبانيول في الدوري:"تشافي هو وريث كرويف مثلما كان الوضع مع جوارديولا، أشعر بسعادة كبيرة عندما أشاهده يتحدث ويقود التدريب".

وتابع:"لدي شعور أن كل شيء سيكون على ما يرام وهناك ثقة في الفوز، علينا أن نلعب مباراة جيدة لنبدأ هذه المرحلة الجديدة معه".

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