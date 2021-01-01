لابورتا يتفاوض لتأجيل دفع ضمان توليه رئاسة برشلونة، والموعد النهائي يتقرب!

جوان لابورتا في موقف حرج بعد انتخابه رئيسًا لبرشلونة بأقل من 10 أيام!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة المنتخب حديثًا قد وجد نفسه في ورطة كبيرة عقب انسحاب مساعده اخواني جيرو من حملته.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن انسحاب جيرو وضع لابورتا في ورطة كبيرة قد تكلفه منصبه الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن جيرو كان هو الذي سيدفع الضمان المالي الخاص بتولي لابورتا لرئاسة برشلونة، والذي يبلغ 124 مليون يورو.

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ذلك المبلغ كان سيأتي من قرض يسير جيرو في إجراءاته، لكن بعد أن أعلن انسحابه من إدارة النادي الكتالوني توقف كل شيء في الساعات الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن لابورتا سيكون أمامه حتى يوم الأربعاء حتى يدفع المبلغ كموعد نهائي لتنصيبه رسميًا كرئيسًا لبرشلونة من قبل رابطة الدوري الإسباني.

ويسعى الرئيس الجديد لتأخير ذلك الموعد قدر الإمكان ليستطيع التصرف في المبلغ الكبير الذي وجد نفسه عليه أن يدبره بنفسه خلال ساعات قليلة.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن الخلافات تعصف بالمجلس الجديد الخاص ببرشلونة وأن الساعات المقبلة قد تشهد انسحاب المزيد من الأعضاء الجدد.