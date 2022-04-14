لابورتا لجمهور برشلونة: ما حدث في "كامب نو" عار وانتظروا إجراءات صارمة!

ندد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني بما حدث من جماهير فريقه، بعد بيع تذاكر مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي إلى جمهور فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

جماهير آينتراخت فرانكفورت سيطرت على ملعب "كامب نو" خلال المواجهة، وكشفت تقارير أن عدد جمهور الفريق الألماني تراوح بين 20 و30 ألف متفرج، بينما كان من المفترض حضور خمسة آلاف فقط. (طالع لمزيد من التفاصيل)

وودع برشلونة منافسات بطولة الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة بنتيجة 3-2 في مباراة الإياب، وإجمالي 4-3 في مجموع المباراتين.

ماذا قال لابورتا؟

نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات أدلى بها لابورتا لوسائل الإعلام عقب المباراة.

وقال رئيس برشلونة: "ما حدث في المدرجات عار لا يمكن تكراره، يجب علينا معالجة المعلومات التي لدينا لاتخاذ إجراء، لكن هذا مؤسف".

وأضاف: "سيتعين علينا أن نكون أكثر صرامة، وألا نسمح بأشياء معينة، أشعر بالخجل كمشجع لبرشلونة".

وتابع: "لقد شعرت بالحرج لما رأيته في المدرجات، أعتذر، لقد كان الأمر خطيرًا للغاية، سنعالج المعلومات وسنقدم تفسيرًا لما حدث".

وأردف: "ما حدث اليوم ليس أمرًا اعتياديًا، وما كان يجب أن يحدث، ندرس الأسباب، وسنتخذ الإجراءات اللازمة".

ما هو رأي لابورتا في توديع الدوري الأوروبي؟

وإلى جانب الحديث عن الوضع الغريب في "كامب نو"، لم يخف لابورتا انزعاجه من توديع الدوري الأوروبي.

وقال: "لا يمكننا الابتعاد عن الطريق، الهزيمة جزء من كرة القدم".

وأضاف: "إذا كان هذا فشلًا سوف نتعلم من أخطائنا، وهذه الهزيمة يجب أن تجعلنا نؤمن أكثر بأفكارنا".

واختتم لابورتا: "لم نتمكن من الفوز، وعلينا قبول ذلك، نشعر بالحزن والغضب، لكن علينا الاستمرار والقتال من أجل الدوري".

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