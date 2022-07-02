لابورتا: لا نريد بيع دي يونج وهذا موقف رافينيا وديمبيلي وموعد تقديم الصفقات

جوان لابورتا يحمل بعض الأنباء السعيدة لجماهير برشلونة

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن بعض الأنباء السعيدة للنادي الكتالوني وجماهيره فيما يتعلق بالصفقات الجديدة.

جاء هذا في تصريحات للصحفيين أدلى بها لابورتا خلال حدث خاص بتكريم يوهان كرويف في كوستا برافا بجيرونا، وأكد خلالها أن تقديم فرانك كيسييه القادم من صفوف ميلان سيكون يوم الأربعاء القادم.

ماذا قال لابورتا عن تقديم الصفقات الجديدة وموقف ليفاندوفسكي؟

وأكد كذلك أن تقديم الدنماركي أندرياس كريستنسن القادم بشكل مجاني من صفوف تشيلسي سيكون يوم الخميس بعدها بيوم واحد فقط.

وقال لابورتا وهو يزف الأخبار لجماهير النادي الكتالوني: "تقديم كيسي سيكون يوم الأربعاء، بينما كريستنسن سيكون الخميس".

وأردف: "ليفاندوفسكي لاعب لبايرن ميونخ، لكننا نشعر بالامتنان لأنه يريد أن ينضم إلى صفوف برشلونة".

ماذا قال لابورتا عن موقف عثمان ديمبيلي وتجديد عقود جافي؟

وعن موقف عثمان ديمبيلي أكد رئيس النادي إن الوضع الحالي لم يتغير، وأن اللاعب عليه القبول بالعرض المقدم له لو أراد الاستمرار.

وقال: "لو قام بقبول العرض الذي قدمناه والوضع الاقتصادي الخاص بنا سيبقى، لا نضع مهلة زمنية لأي شيء في الوقت الحالي".

وبحسب ما أكدت صحيفة "سبورت" سابقًا فهناك حالة من الثقة في أن ديمبيلي سيوافق على عرض برشلونة، بالأخص في ظل غياب عروض تقترب من عرض النادي الكتالوني.

أما عن جافي فقال: "كل شيء يسير على ما يرام، أنا سعيد للغاية لما وصلت له الأمور مع اللاعب ووكيله".

ماذا قال رئيس برشلونة عن صفقة ضم رافينيا من ليدز وبيع فرينكي دي يونج لمانشستر يونايتد؟

وتحدث عن صفقة رافينيا قائلًا: "لقد تحدثنا مع ليدز وهناك محادثات جارية، لكن هناك أندية أخرى تريد الحصول على خدماته أيضًا".

وأضاف عن دي يونج: "هناك عدة أندية تريد أن تحصل على خدماته ليس مانشستر يونايتد فقط، لكننا لا ننوي أن نبيعه وهو يريد البقاء".

"سأقوم بكل ما في وسعي حتى يبقى، لكن هناك مشكلة في الراتب أيضًا علينا التعامل معها".

جدير بالذكر أن النادي الكتالوني يسعى لحسم عدة صفقات في الأيام المقبلة منها ضم رافينيا من ليدز وروبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ بالإضافة إلى ماركوس ألونسو من تشيلسي وجول كوندي من إشبيلية والصفقة الأصعب بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي.