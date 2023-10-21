سجال بين برشلونة وأعضاء جمعية النادي الكتالوني

خلال جمعية أعضاء نادي برشلونة التي أذيعت عبر منصات النادي الإعلامية، وحضرها الرئيس جوان لابورتا بالطبع، حدث توتر واضح حيال بعض الملفات.

لابورتا واجه انتقادات من بعض الأعضاء وعلى رأسهم جاومي لوبيز الذي بدأ في ذكر بعض الانتقادات للأداء الاقتصادي للنادي الكتالوني.

وأثناء كلمة لوبيز توجهت الكاميرا إلى مستشار لابورتا إنريك ماسيب، الذي كان يطلب بوضوح قطع الكلمة من لوبيز، ليجيبه الأخير: "لا لا ماسيب لا يمكنك مقاطعتي!".

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كان هذا ما قاله قبل أن يرد لابورتا على الانتقادات في 5 دقائق غاضبة قال بها: "أنا سعيد لأنك قمت بمداخلتك وطرح أسئلتك. لقد تمكنت من التعبير عن نفسك بحرية. نحن هنا جميعاً مشجعي برشلونة. لديك خلفية اقتصادية ولديك طريقة للتعبير عن رأيك بدرجة كافية. نحن كذلك".

وأضاف: "أعمل على استقرار النادي. أعلم أن حقيقة أن دعمك لي في قضية نيجريرا لا يساعدني كثيرًا أيضًا، كان علينا أن نعمل كثيرًا لتبديل الوضع، أود أن أطلب منك تقليل رغبتك في الظهور!".

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وأردف: "سيتكرر أفضل برشلونة في التاريخ، لدينا دفاع رائع وحارسان عظيمان، لامين يامال وليفاندوفسكي، وجلبنا جواو فيليكس، والسحر البرازيلي موجود من خلال رافينيا، لقد تعاقدنا مع فيتور روكي.. أليس هذا تحسينًا للفريق؟ ألا ترى في حالة أفضل؟".

هنا حاول لوبيز الإجابة، لكن لابورتا لم يسمح له قائلًا: "لقد سمحت لك بالتحدث والآن حان دوري. لقد كنت قادرًا على إبداء رأيك. لن نكون أفضل رياضيًا إذا لم نقم بواجبنا اقتصاديًا".

وختك كلمته الغاضبة بقوله: "يأتي اللاعبون إلى برشلونة لأننا نتحسن، يمكننا سداد ما يريدون وفي كثير من الأحيان يتقاضون مبالغ أقل. لم نرغب في بيع دي يونج مقابل 100 مليون يورو حتى لا نفقد قدرتنا التنافسية، أنا واقعي جدًا. وأحب الفوز، كلامك عاطفي وأنا واقعي، نحن نعمل وأنت تتحدث في وسائل الإعلام بقدر ما تريد. برشلونة يملكنا نحن".