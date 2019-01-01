لابورتا: سياسة بارتوميو تدمر إرث كرويف وجوارديولا

تعرف على تصريحات لابورتا حول سياسية بارتوميو

هاجم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة بين 2003 حتى 2010، سياسة الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو مؤكدًا أنّها تدمر ما حققه يوهان كرويف وبيب جوارديولا للفريق.

برشلونة ودّع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي وخسر كأس الملك أمام فالنسيا ولم يحقق سوى لقب الدوري الإسباني.

وقال لابورتا في تصريحات صحفية: "إدارة بارتوميو جددت عقد فالفيردي لأنّه الأنسب لإدارة مشروعهم الرياضي، ولكن ما آراه الآن هو بعيد كل البعد عن فلسفة الفريق".

وتابع: "لو نظرنا إلى طريقة لعب الفريق أو حتى الصفقات تعرف أن سياسة بارتوميو هي تدمير كل ما حققه كرويف وجوارديولا مع الفريق".

رئيس برشلونة السابق انتقد عدم الاهتمام بأكاديمية اللاماسيا لأكثر من عام موضحًا أن جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي هم من يقدمون فقط ملامح من فلسفة برشلونة.

💫 أفضل لاعب إنهاء للهجمات في تاريخ الدوري الإنجليزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 هو ـــــــــــــــــــــ🤔pic.twitter.com/QfS4LBKout — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

وأردف: "بالنسبة لي نيمار لاعب عظيم وتألق معنا كثيرًا بوجود ميسي كما أنّه يمتلك الروح القيادية وظهر ذلك مع باريس سان جيرمان ولكن لا يهم عودتها من عدمها ما دمنا لم نستعد هويتنا أو نمتلك مشروعًا رياضيًا قويًا".

واختتم: "أعتقد لو أن برشلونة حقق الثلاثية الموسم الحالي لكانت إدارة بارتوميو وافقت على الانتخابات المبكرة ولكن الآن لن يحدث أي شيء وعلينا الانتظار لعامين آملين أن تتحسن الأمور رغم عدم وجود أي بوادر لذلك".

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين تحت قيادة لابورتا بجانب الفوز بالدوري 4 مرات.