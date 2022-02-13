لابورتا: سقوط ريال مدريد يمنح برشلونة الأمل في الليجا

شدد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على أهمية مواجهة اليوم الأحد أمام إسبانيول وذلك من أجل ضمان الفوز بالدوري في نهاية الموسم.

ويطمح الفريق الكتالوني في الفترة القادمة لتحسين أوضاعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد أن قلل الفارق مع المتصدر ريال مدريد بـ 16 نقطة.

وسقط ريال مدريد ليلة أمس السبت في فخ التعادل أمام فياريال ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الليجا.

الأمر الذي يبدو بشكل واضح أعطى دفعة معنوية للابورتا لإحياء حلم التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وتحدث لابورتا للصحافة أمام مطعم في برشلونة قبل الاجتماع بإدارة نادي إسبانيول قبل ساعات من انطلاق صافرة البداية، حيث قال: "مباراة اليوم فرصة جيدة لتحسين موقفنا، لطالما كنت متفائلاً بطبيعتي وأعتقد أننا سنحظى بفرصة في هذا الدوري".

وأضاف: "أعلم أنه من الصعب جدًا على الفريق الحفاظ على مستواه طوال الموسم ومن الأفضل التفكير في المباريات القادمة ضد إسبانيول أو فالنسيا أو أتليتيك، فهي ضرورية لإبقائنا في مراكز الأبطال".

وتطرق لابورتا للحديث عن وضع عثمان ديمبيلي، وقال: "الأمر في يد تشافي، نعم، أردنا أن نجدد عقده وأن يستمر معنا وقد قلت أننا سنعاقبه بالجلوس على دكة البدلاء لكن قرار تشافي بأن نكون عمليين يبدو أفضل".

وفيما يتعلق بالاتفاقية الوشيكة مع "سبوتيفاي" لرعاية القميص وحقوق تسمية كامب نو، اختتم لابورتا: "كل شيء يسير على ما يرام وسنعلن ذلك عند توقيع العقد وسيتعين الموافقة عليه من الجمعية العامة أولًا لكن نحن كمجلس إدارة نعتقد أنه الخيار الأفضل لقميص برشلونة".

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ38 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع، و16 نقطة عن المتصدر ريال مدريد، ولايزال لدى الفريق الكتالوني مباراتين مؤجلتين.

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