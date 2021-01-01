لابورتا : باريس سان جيرمان يمكنهم ضم ميسي في هذه الحالة!

طالب بمعاقبة النادي الفرنسي في حالة ضم النجم الأرجنتيني

يؤمن جوان لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة الإسباني، أن باريس سان جيرمان يمكنهم التعاقد مع ليونيل ميسي في حالة واحدة فقط.

مستقبل ميسي يعتبر من أهم الملفات في برشلونة الفترة الماضية، حيث لم يتم التجديد للاعب حتى الآن، قبل نهاية عقده في نهاية يونيو القادم.

باريس هو النادي الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي، بوجود منافسة قوية من نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي وكذلك نادي إنتر الإيطالي.

ليوناردو المدير الرياضي لباريس سبق أن قال في تصريحات صحفية:"النجوم العظماء مثل ميسي دائمًا على قائمة باريس للانتقالات ولكنه ليس الوقت المناسب للحديث عن الأمر".

وهو ما رد عليه لابورتا في تصريحات لصحيفة "ليكيب":"ما يفعلونه غير مناسب ويظهر افتقارهم للخبرة على هذا المستوى، لا يزال لديهم الكثير لتعلمه في عالم كرة القدم".

وأضاف:"كنت دائمًا أحترم الأندية الأخرى، ولكن لا أعرف ما إذا كان بإمكانهم التوقيع مع ميسي، ربما يمكنهم القيام بذلك لو استمروا في خرق قواعد اللعب المالي النظيف".

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وتابع:"تعرضوا لخسائر مالية كبيرة العام الماضي، وأريد معرفة موقفهم من ضمه عن طريق تجاهل اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي، ولو حدث ذلك أتمنى معاقبتهم بحزم من الجهات المختصة".

جدير بالذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس تحدث مؤخرًا عن صفقة ضم ميسي، ولكنه فضل الردود الدبلوماسية ورفض الحديث بشكل مباشر عن رغبته في التعاقد مع النجم الأرجنتيني.