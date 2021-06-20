لابورتا يكشف عن ورقته السرية لإقناع ميسي بالبقاء وكم صفقة تنتظر برشلونة

جوان لابورتا رئيس برشلونة ما زال متشوقًا لسماع كلمة "نعم" من ليونيل ميسي كلمة يجند لها كل أسلحته كي يستقر النادي المقبل على التعاقد مع 3 صفقات مقبلة.

يرغب جوان لابورتا رئيس برشلونة في أن يحسم قائده ليونيل ميسي أمره في أسرع وقت ممكن مع تبقي 10 أيام تقريبًا على نهاية تعاقده مع الفريق الكتالوني كاشفًا عن روقته السرية لإقناع قائد الأرجنتين بالتجديد.

وفي سياق متصل وعد لابورتا جاهير ناديه بثلاث أو أربع صفقات في الطريق.

ما خطة لابورتا لإقناع ميسي بالتجديد؟

تحدث لابورتا الذي مر 100 يوم على عودته لرئاسة برشلونة مع صحيفة "لا بانجارديا" اليوم الأحد قال فيه: "أود أن يقول ميسي نعم للتجديد في اقرب فرصة. سيساعدنا في كل اتجاه".

وينتهي عقد ميسي نهاية الشهر الحالي مع برشلونة وحتى الآن لم يجدد تعاقده مع الفريق الكتالوني الذي أرسل إليه بيروفاكس الصيف الماضي يخبرهم برغبته في الرحيل عن النادي وسط أزمة كانت بينه وبين الإدارة السابقة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.

وواصل لابورتا حديثه عن ميسي الذي تربطه علاقة قوية به منذ فترته السابقة في رئاسة برشلونة كاشفًا عن ورقته السحرية للتأثير على ميسي للتجديد "أجويرو يساعد، يقول لميسي كل يوم أن يبقى؛ نتواصل يوم ويوم. ممتن لسيرخيو لرغبته في الإبقاء على ليو".

وكان الأرجنتيني سيرخيو أجويرو أولى صفقات برشلونة هذا الصيف بعقد انتقال حر بعدما انتهى تعاقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي الذي غادره وهو هدافه التاريخي.

ويشارك أجويرو ومواطنه وقائده ميسي الآن مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2021 التي تقام في البرازيل.

لابورتا يصدم جماهير برشلونة بوضع النادي الكارثي

هل انتهت صفقات برشلونة هذا الصيف؟

تطرق لابورتا للحديث عن صفقات برشلونة الجديدة "ثلاث أو أربع صفقات متبقية "بما فيهم ممفيس ديباي الذي اعلن النادي أمس السبت تعاقده معه".

وتعاقد برشلونة رسميًا حتى الآن مع 4 صفقات هم سيرخيو اجويرو وإريك جارسيا بعقد انتقال حر بعد نهاية تعاقدهما مع مانشستر سيتي وأعاد الظهير البرازيل إيمرسون من ريال بيتيس وكانت آخر الصفقات أمس ممفيس ديباي المنتقل بعقد انتقال حر هو الآخر بعد نهاية تعاقده مع ليون الفرنسي.

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