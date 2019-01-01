لؤي ناظر: الإدارة نجحت في مهمتها والاتحاد يستحق ختام قوي

العميد باقٍ في دوري المحترفين بقيادة سييرا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد لؤي ناظر؛ رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، بما قدمه فريقه أمام الفتح، مؤكدًا تأدية مجلس الإدارة مهمته بنجاح.

العميد ضمن البقاء رسميًا في الدوري السعودي للمحترفين بعدما حقق الفوز بسداسية مقابل هدفين أمام الفتح، ضمن الجولة قبل الأخيرة.

رسميًا - الاتحاد يجدد عقد لويس سييرا

وكتب ناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله رب العالمين، المهمة التي أسندت لهذه الإدارة تمت بتوفيق من الله ثم دعم الجمهور العظيم، شكرًا لجماهير العميد، شكرًا للاعبين الأبطال شكرًا لمجلس الإدارة والفريق الفني والطبي ومنسوبي النادي، شكرًا للجنة الاستثمار، شكرًا لكل عاشق وداعم".

وأضاف: "بعد شكرهم والثناء على المستوى الذي قدموه، رسالتي للاعبين كانت واضحة جدًا.. لدينا مباراتين مهمتين لا بد أن نستعد لهما بجدية ولن نتوقف هنا ونتخاذل، الاتحاد يستحق أن ينهي الموسم بقوة بإذن الله".

الحمد لله رب العالمين



المهمة التي أسندت لهذه الإدارة تمت بتوفيق من الله ثم دعم الجمهور العظيم..



شكراً لجماهير #العميد

شكراً للاعبين الأبطال

شكراً لمجلس الإدارة والفريق الفني والطبي ومنسوبي النادي

شكراً للجنة الإستثمار

شكراً لكل عاشق وداعم#انا_الاتحاد#الاتحاد#الاتحاد_الفتح — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) May 11, 2019

يذكر أن العميد رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد الفتح عند 35 نقطة في المركز الثامن.