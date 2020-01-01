لأول مرة منذ 10 سنوات نصف نهائي كأس الملك يخلو من ريال مدريد وبرشلونة

الريال والبارسا تقاسما حسرة الخروج..

ودع فريقا برشلونة وريال مدريد كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي اليوم بعد الخسارة من ريال سوسيداد وأتليتكو بلباو.

ريال مدريد ودع البطولة أولاً بعد أن خسر أمام ريال سوسيداد على أرض ملعبه سانتياجو برنابيو برباعية مقابل ثلاثة.

على الجانب الأخر ودع برشلونة البطولة بطريقة قاسية بعد الخسارة أمام بلباو في الدقائق الأخيرة بهدف نظيف، بعد أن قدم البارسا أداء أكثر من رائع في المباراة.

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ولأول مرة يغيب الفريقان عن نصف النهائي معاً منذ موسم 2009-2010، عندما ودع ريال مدريد البطولة من دور الـ32 عن طريق ألكوركون عندما تلقى هزيمة مفاجأة في الذهاب برباعية قبل أن يفوز بهدف نظيف في العودة على ملعب سانتياجو برنابيو.

برشلونة ودع البطولة من دور الـ16 بعد خسارته من إشبيلية في الذهاب على ملعبه "كامب نو" بهدفين لهدف، ولم يكن هدف الفوز في العودة أمام إشبيلية على ملعب سانشيز بزخوان كافياً للصعود إلى ربع النهائي.

للمرة الأولى منذ موسم 2002/03، كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد يفشلون في الوصول إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

رجل رائع_رجل مخيب | أتليتك بلباو وبرشلونة

أتليتكو بلباو الذي أقصى برشلونة توج لأخر مرة بلقب عام 1984 عندما فاز بلقب الكأس أمام برشلونة الذي أقصاه اليوم من ربع النهائي.

ولم يغب البارسا عن المباراة النهائية للبطولة منذ عام 2014 حيث تواجد البارسا في المباراة النهائية كل عام منذ 6 سنوات.