لأول مرة في تاريخ السعودية .. نطلاق أول دوري كرة نسائية

24 فريقًا مقسمة على ثلاث مجموعات

شهدت المملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء، حدثًا جديدًا عليها بانطلاق أول دوري كرة قدم نسائية في تاريخها بشكل رسمي، بمشاركة 24 فريقًا.

البطولة تقام بمشاركة 24 فريقًا بنظام المجموعات ثم الدور الثاني دور خروج المغلوب، وأخيرًا المباراة النهائية، إذ يحصل البطل على 133 ألف دولار أي ما يعادل 500 ألف ريال سعودي.

اقرأ أيضًا | النموذجي وسيطرة مستمرة والثنائية .. الدوري السعودي في العقد الثاني من الألفينات

المزيد من الفرق

وتنقسم المجموعات إلى ثلاث، حيث تضم مجموعة الرياض كل من: الرياض ليديز، سما، التحدي، الرياض يونايتد، الرياض ستارز، نجد الرياضي، اليمامة، بلو أروز، رايدرز والرياض بور، أما مجموعة جدة فيشارك بها: ستورم، جدة إيجلز، الليث الأبيض، ميراس، كنجر يونايتد، تايجرز، موج جدة، أكاديمية جدة إيجلز، الأمل وتحدي جدة، وأخيرًا مجموعة الدمام بها: يونايتد إيجلز، شعلة الشرقية، المملكة ودمام يونايتد.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

البطولة كان من المقرر أن تنطلق في مارس الماضي إلا أنه تم تأجيلها عل إثر انتشار جائحة كورونا وتوقف الرياضة في مختلف أنحاء العالم، ليقرر الاتحاد السعودي إقامتها بهذه الأيام.

دوري الكرة النسائية بالمملكة يقام تحت إشراف كامل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بجانب وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل.