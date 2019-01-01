لأول مرة في تاريخه.. لامبارد مدرب الشهر في البريميرليج

لامبارد مدرب الشهر في البريميرليج بعد ملامح ثورته مع تشيلسي

حصل المدرب الإنجليزي وأسطورة كرة القدم فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الماضي.

وكان لامبارد قد قدم لمسات مميزة وواضحة في فترته القصيرة مع تشيلسي حتى الآن قادت النادي إلى المركز الثالث على سلم ترتيب البريميرليج خلف ليفربول ومانشستر سيتي.

وبعد انتصاره في جميع المباريات التي خاضها تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر أكتوبر، لم يكن هناك من هو أكثر استحقاقًا من لامبارد ليكون مدرب الشهر في البريميرليج.

وتعد هذه أول مرة يحصل لامبارد على الجائزة، وذلك في موسمه الأول الذي يخوضه كمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تجربته مع ديربي كاونتي في التشامبيونشيب.

وفي الوقت الذي يقوز لامبارد بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في مسيرته التدريبية، انتهت مسيرته كلاعب وهو فائز بها 4 مرات.

وحول ذلك، قال فرانك لامبارد إنه يشعر بالفخر للفوز بالجائزة لأول مرة في تاريخه التدريبي، مؤكدًا أن الشعور لم يختلف عن الفوز بها كلاعب.

وأضاف: "بالنسبة للمباريات التي لعبناها في البريميرليج خلال شهر أكتوبر من الممكن أن تكون مباراة بيرنلي هي الأفضل، والتي سيطرنا فيها وقدمنا أداء رائعًا"

وتابع: "الإجهاد البدني الذي حدث في مباراة أياكس كان متوقعًا بسبب ضغط المباريات، ولكن علينا محاولة التعافي سريعًا من أجل حصد عدد أكبر من النقاط وتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة"

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يذكر أن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي قد حصل على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج بعدما سجل 4 أهداف في 3 مباريات لعبها خلال أكتوبر.