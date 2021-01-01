لأول مرة في تاريخه .. السد بطلًا للدوري القطري بدون هزيمة

تشافي يقود السد لدوري تاريخي

أنهى فريق السد موسمه بالفوز على قطر بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "جاسم بن حمد" ضمن الجولة الأخيرة من دوري نجوم قطر.

وكان السد قد حسم بطولة الدوري القطري للمرة الـ15 تاريخه بالموسم الحالي بعد موسم أكثر من ممتاز، ووصل بعد الفوز على قطر إلى النقطة 60 حيث حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3.

وسجل للسد أهدافه الـ3 في مرمى قطر كلًا من خالد أحمد لاعب قطر في مرماه، ورودريجو تاباتا من ركلة جزاء ويوسف عبدالرزاق اختتم الثلاثية.

وتعد هي المرة الأولى للسد في فوزه بالدوري القطري في تاريخه بدون تلقي أي هزيمة خلال مباريات الفريق بالموسم الذي وصلت لقاءاته إلى 22 مباراة.

وفي نفس الجولة حقق الدحيل الفوز على الأهلي، برباعية نظيفة، أحرز إدواردو بيريرا ثنائية وأولونجا ثنائية أيضًا في الانتصار الكبير وحسم المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

وفي المباراة الثالثة بالدوري القطري في الموسم الحالي، تعادل الخور أمام الريان، بهدف لكل فريق حيث احتل الريان المركز الثالث برصيد 37 نقطة بينما تواجد الخور في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.