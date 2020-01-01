لأول مرة في الوطن العربي .. مدرجات افتراضية بنهائي كأس الملك

تطبيق المدرجات الافتراضية بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

شهدت مباراة الهلال والنصر، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، توفير وزارة الرياضة السعودية، لشاشات تفاعلية عملاقة، خلف مرمى الفريقين، بما يعرف بالمدرج الافتراضي.

وتغيب الجماهير عن الحضور عن الملاعب السعودية خلال الموسم الحالي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشهدت المباراة تواجد شاشات تفاعلية عملاقة خلف مرمى الهلال والنصر، لتكون هي التجربة الأولى لهذه الفكرة على مستوى الوطن العربي، حيث لم تطبق من قبل في أي دولة عربية.

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وقررت وزارة الرياضة تطبيق تلك الفكرة مثلما تطبق في الدوريات الأوروبية، والتي بدأت في ملاعب الدنمارك، عن طريق عرض مقاطع فيديو للجماهير للفريقين وهم في منازلهم، لرصد تفاعلهم مع أحداث وتطورات المباراة، لمؤازرة اللاعبين.

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ويتم ذلك بالاتصال عبر تطبيقات الفيديو، من أجل الشعور بأن المشجع متواجد في الملعب، وأيضًا تمنح اللاعبين فرصة للشعور بتواجد اللاعبين في المدرجات.

تلك الفكرة تم تطبيقها من أجل خلق روح تفاعلية وأجواء حماسية داخل الملاعب، وذلك بعد غياب الجماهير منذ فترة طويلة، بسبب جائحة فيروس كورونا.

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يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز طبق هذه الفكرة خلال هذا الموسم، ولكنها ستنفذ لأول مرة في الوطن العربي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.