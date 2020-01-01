لأن الشمس يجب أن تغرب .. حان الآن موعد رحيل راموس وبناء دفاع ريال مدريد من جديد

لماذا رحيل سيرخيو راموس عن ريال مدريد أصبح ضرورة في الأشهر المقبلة؟

هدف العاشرة ورأسية السوبر الأوروبي أمام إشبيلية والعشرات من الأهداف من رأسيات وركلات جزاء بالإضافة لمئات الانقاذات المذهلة سواء من على خط المرمى أو من داخل منطقة الجزاء، والعديد من الألقاب التي رفعها قائد الملكي على مدار سنوات.

هذه هي الصورة الذهنية الأولى التي تحضر في رأس جماهير ريال مدريد بمجرد أن تلفظ اسم القائد سيرخيو راموس أمامهم.

لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تجد أي لاعب يتجاوز مكانة سيرخيو راموس الحالية لدى جماهير الملكي في الأجيال الأخيرة.

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ربما حتى أستطيع أن أجمح بكلماتي وأقول إن كريستيانو رونالدو ضمن هؤلاء الذين يحتلون مكانة أقل في قلوب جماهير ريال مدريد عن تلك الخاصة براموس.

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لكن ولأن لكل شيء نهاية، ربما حان وقت رحيل راموس وبزوغ نجمًا جديدًا في ريال مدريد يبدأ حقبة مختلفة ويرفع ألقابًا جديدة لصالح أبناء العاصمة.

تراجع فني واضح

وجود سيرخيو راموس في ريال مدريد مستقبلًا هو أمر مستحيل، فيوم الرحيل سيأتي بكل تأكيد لكن متى سيكون ذلك؟ هنا يبدأ الخلاف.

البعض يرى أن دور راموس في قيادة النادي الملكي قد انتهى بالفعل، لكن البعض الآخر يرى أن لدى القائد المزيد ليقدمه ويطالبه بالاعتزال في صفوف الفريق.

دور راموس القيادي لا خلاف عليه في ريال مدريد، لكن عندما نتحدث عن الدور الفني فراموس مؤخرًا فقد الكثير من تأثيره على دفاع ريال مدريد.

حتى أن أرقام راموس نفسها تراجعت بشكل واضح في السنوات الماضية، فيما يتعلق بالاحصائيات الدفاعية التي كان يتميز فيها قائد الملكي.

وبعيدًا عن الأرقام فأخطاء راموس الفنية داخل المباريات أصبحت عديدة، وفي كل مرة يتحمل رافاييل فاران اللوم وحده، وذلك بالطبع لأن راموس غير قابل للمساس بالنسبة لبعض جماهير الملكي بعد كل تلك الذكريات المذهلة والألقاب التي ستظل خالدة في دولاب بطولاتهم.

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سيناريو الرحيل ليس ببعيد

فكرة رحيل راموس نفسها ليست بغريبة على ريال مدريد ولا على جماهيره في السنوات الماضية، فاللاعب كاد ينتقل لمانشستر يونايتد قبل تجديد عقده الأخير.

وقبلها رفض ريال مدريد عرضًا صينيًا من أجل رحيل قائد دفاعهم، وحاليًا نجد الصحف تتحدث عن خروجه قريبًا بسبب خلافات تجديد العقد.

ورأينا أيضًا التقارير التي تحدثت عن تقديم باريس سان جيرمان لشروط قياسية بالنسبة للاعب في الـ 34 من عمره من أجل الحصول على خدمات راموس.

ذلك لا يجب أن نستبعد أن يكون الموسم الجاري هو الأخير بالنسبة لراموس في ريال مدريد، وأن نشاهد قائد الملكي بقميص آخر في الموسم المقبل.

فرصة لريال مدريد

ربما تكون تلك هي الفرصة المثالية لريال مدريد من أجل إعادة بناء الدفاع من جديد، فرأينا في الأشهر الأخيرة موقف الفريق في الخلف ليس الأفضل.

وجود راموس في ريال مدريد يضمن له مكانًا أساسيًا في تشكيل الفريق بغض النظر عن حالته الفنية، كما هو وضع ليونيل ميسي في برشلونة.

كذلك استمراره سيعني عبء كبير على ميزانية النادي الخاصة بالرواتب لعدة أعوام إضافية، وهنا تأتي نقطة الخلاف مع إدارة ريال مدريد التي تريد التجديد له بعقد قصير المدى.

لذلك رحيل راموس سيكون فرصة ذهبية لريال مدريد من أجل إعادة بناء الدفاع المهلهل للفريق، الذي يقوده لاعب مخضرم عمره 34 عامًا لكنه لا يمر بأفضل سنواته دفاعيًا، وآخر عمره 27 عامًا ونال من الفرص أكثر مما ينبغي ولا يزال مهتزًا وفاقدًا للثقة وللقدرات الفنية اللازمة للتواجد في ذلك المركز.

ربما يواجه ريال مدريد بعض الصعوبات حتى يجد التوليفة اللازمة لخط دفاعه في السنوات المقبلة، لكن كيف سيختلف الأمر عما هو عليه الآن حقًا؟

تحت أي ظرف، فدفاع ريال مدريد كارثي وإن كان ذلك لا يظهر بالشكل الكافي في الدوري الإسباني بسبب التراجع الواضح في المستويات الفنية هناك بالسنوات الأخيرة، فهو يظهر جليًا في دوري أبطال أوروبا والمنافسات القارية أمام خصوم أمثال مانشستر سيتي وأياكس وغيرهم حتى من فرق الدوري الإسباني الأكثر تنظيمًا.