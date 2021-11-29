كي لا تتكرر ثمانية نوتنجهام .. "أربعة لاعبين من النصر للهلال للمشاركة في المونديال"

رشح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أربعة لاعبين من نادي النصر السعودي، للمشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية الإمارات 2021، ساخرًا من هزيمة الزعيم السابقة التاريخية أمام نوتنجهام الإنجليزي.

الهلال يمثل آسيا في مونديال 2021:

الزعيم توج بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021، بالفوز أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة، على ملعب الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية "الرياض"، ليتأهل للمونديال.

قرعة المونديال أسفرت عن مواجهة الهلال للفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في دور ربع النهائي.

وحال انتصار الزعيم في ربع النهائي، سيلتقي بتشيلسي الإنجليزي؛ بطل أوروبا، في نصف النهائي.

"أربعة لاعبين من النصر للهلال للمشاركة في المونديال"

في عام 1984، التقى الهلال بفريق نوتنجهام بالرياض، في لقاء ودي، انتهى بهزيمة ثقيلة للزعيم بثمانية أهداف نظيفة.

هذه الهزيمة، ذكّر بها الصرامي جمهور الزعيم، بعد إعلان مواجهة محتملة بينه وبين تشيلسي في نصف نهائي مونديال الأندية.

وكتب الإعلامي النصراوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخشى على "ممثل" الكرة الآسيوية من تكرار "8" نوتنجهام فورست التي هزت شباكه في نهاية السبعينات من القرن الميلادي الماضي".

وأضاف: "اقترح الاستعانة بنجوم النصر العالمي الاستثنائي الأول سلطان الغنام، عبد الإله العمري، سامي النجعي وعلي الحسن، لدعم صفوفه".

#هات_إذنك #قرعة_كاس_العالم_للاندية

أخشي على "ممثل "الكرة الآسيوية من تكرار " ٨ " نتويجهام فورست التي هزت شباكة في نهاية السبعينات من القرن الميلادي الماضي

و أقترح الإستعانة بنجوم #النصر_العالمي_الاستثنائي_الاول

سلطان الغنام

عبدالإله العمري

سامي النجعي

علي الحسن

لدعم صفوفه — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) November 29, 2021

يذكر أن الهلال كان قد أقصى النصر من دوري الأبطال من دور نصف النهائي، بعدما تغلب عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك.

اقرأ أيضًا..

فيديو | من بطل الدوري؟ .. الصبحان يسب مشجع نصراوي بعد خداعه بصوت امرأة

"لقب الهلال الترشيحي لا يقلل من تاريخ الهلال"

الدوري القطري يسيطر بنجومه والسعودي يلاحقه .. كوكبة حاضرة في كأس العرب