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كأس إيطاليا

كييزا لم يتخيل الفوز على روما بسباعية

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Getty Images
سباعية ستذكر في تاريخ كأس إيطاليا
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعرب الجناح الإيطالي الشاب، فديريكو كييزا، عن سعادته بالفوز الكبير على روما والتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا.

وسحق فيورنتينا، ضيفه روما بسباعية مقابل هدف، في ربع النهائي والذي أقيم على أرضية ملعب أرتيمو فرانكي.

كييزا صاحب الثلاثية تحدث عقب نهاية اللقاء: "لقد كانت مباراة رائعة، والآن سنركز على هذا الفوز، لكن علينا أن نضع في أذهاننا الأمر واللعب من أجل التأهل إلى أوروبا".

وواصل: "لم أكن أتخيل أن يحدث هذا، أشكر كل شخص مقرب لي وأهديه الهاتريك، لقد وقفوا بجانبي في الأوقات الصعبة، أنا سعيد لفيورنتينا أننا نلعب بشكل جيد ونحارب طيلة الـ90 دقيقة".

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ومنذ وصول لويس مورييل إلى فيورنتينا حل العديد من المشاكل الهجومية للبنفجسي عقب انتقاله من فيورنتينا.

وعن زميله الكولومبي: "أنه لاعب رائع، وفوق كل هذا يلعب للفريق، يساعدنا بشكل كبير في أرضية الملعب، أنا سعيد لتمثيل فيورنتينا والآن نوجه أنظارنا نحو أودينيزي".

ووصل فيورنتينا للمربع الذهبي وينتظر مواجهة الفائز من مباراة أتلانتا ويوفنتوس حامل اللقب.

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