كيون: آرسنال عليه خطف بوتشيتينو

مدافع آرسنال السابق يرى ضرورة أن يحل بوتشيتينو محل أوناي إيمري

نصح مارتن كيون مدافع آرسنال السابق إدارة الجانرز بالتعاقد مع المدير الفني السابق لنادي توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو في الفترة المقبلة.

وكان توتنهام قد أعلن مساء أمس إقالة بوتشيتينو من منصبه كمدير فني للفريق بعد 5 سنوات نجح من خلالها في رفع سقف التوقعات ورفع قيمة الفريق ليصبح أحد الكبار في إنجلترا.

وأعلن توتنهام اليوم التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو خلفًا لبوتشيتينو، بعدما كان السبيشيال وان مرشحًا لتدريب آرسنال.

وتعقيبًا على ذلك، قال مارتن كيون المدافع السابق لنادي آرسنال إن التفكير الآن بالنسبة لإدارة الجانرز يجب أن يتجه للتعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو.

وأضاف: "بوتشتينو هو الرجل الأنسب لقيادة آرسنال الآن، لقد حقق نجاحًا كبيرًا في توتنهام والعمل الذي قام به هناك يتحدث عنه رغم غياب البطولات"

وتابع: "شخصيته وقدرته على إدارة الأمور بهدوء وتطوير المواهب ورفع كفاءة اللاعبين كلها أشياء تقول إنه رجل المرحلة بالنسبة لآرسنال والاختيار الأنسب في الوقت الحالي"

يذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو قد وصل مع توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ النادي اللندني.