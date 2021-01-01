كين يتصدر خطة برشلونة البديلة لهالاند، وتوتنهام يحدد الثمن!

هاري كين في مقدمة الخطط البديلة لبرشلونة من أجل تعويض صفقة إرلينج هالاند حال فشلوا في ضمه!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن كين يأتي كخيار بديل بالنسبة لإدارة برشلونة حال لم ينجحوا في ضم إرلينج هالاند.

وأوضحت الصحيفة أن الصعوبات المالية في صفقة هالاند قد تتسبب في فشلها، في ظل المنافسة الكبيرة من أندية إنجلترا وريال مدريد.

هالاند وقائد للدفاع ونجوم قد يضمهم برشلونة بفضل علاقات لابورتا

وكان والد إرلينج هالاند في برشلونة قبل ساعات رفقة وكيله مينو رايولا واجتمعوا مع أحد ممثلي النادي لمناقشة مستقبل اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن صفقة كين لن تكون سهلة هي الأخرى، لكنها ستكون أقل تكلفة من هالاند الذي لن يكلف أقل من 150 مليون يورو.

وأوضحت أن إدارة توتنهام لن تفرط في نجمها هاري كين بمبلغ أقل من 100 مليون يورو، بالإضافة لراتب اللاعب الذي وصل حاليًا لـ 12 مليون في الموسم الواحد.

في الوقت نفسه كشفت صحيفة "صن" أن توتنهام سيطلب حوالي 205 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات كين، وهو ما سيجعله ثاني أغلى لاعب في العالم بعد نيمار.

جدير بالذكر أن عقد هاري كين مع توتنهام لا يزال به ثلاثة مواسم أخرى، وهو ما يجعل موقف الفريق اللندني قويًا في المفاوضات رغم رغبة كين في الرحيل.