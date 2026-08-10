كين يتخذ قراره النهائي من التجديد لبايرن ميونخ.. والبافاري يستعيد صيباري وثنائي آخر

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة«ذا تايمز» الإنجليزية اليومية، يقترب نادي بايرن ميوني من تجديد عقد هاري كين قبل موعده. ومن المقرر أن يمدد المهاجم الإنجليزي عقده الحالي، الذي يستمر حتى عام 2027، لمدة عامين إضافيين.

وبعد عودة اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا من إجازته، من المقرر إجراء المحادثات النهائية الأسبوع المقبل. وقد توصل الطرفان إلى اتفاق واسع النطاق حول النقاط الرئيسية.

وليس من المتوقع، وفقًا لذلك، زيادة كبيرة في الراتب: فكين، الذي يُقدَّر راتبه السنوي الإجمالي بنحو 25 مليون يورو، سيظل حتى مع ذلك اللاعب الأعلى أجرًا في تشكيلة ميونخ.

ووفقًا للتقارير الحالية، فإن المحادثات المرتقبة ستركز بشكل أساسي على تفاصيل المكافآت المحتملة.

يشعر كين وعائلته براحة كبيرة في ميونخ. وبالتالي، فإن التكهنات حول عودته المحتملة إلى الدوري الإنجليزي أصبحت غير ذات صلة.

كما أن استفسارًا غير رسمي من نادي برشلونة لم يؤدِ إلى مفاوضات ملموسة، حيث ظل نادي بايرن ميونخ دائمًا الجهة الأولى التي يتواصل معها كين.

منذ انتقاله من توتنهام في عام 2023، سجل كين 146 هدفًا لبايرن ميونخ في جميع المسابقات. وفي الموسم الماضي وحده، سجل 61 هدفًا في 51 مباراة.

ووفقًا للتقارير، فإن هدفه الرياضي الرئيسي هو الفوز بمزيد من الألقاب مع بايرن ميونخ في السنوات المقبلة، ولا سيما دوري أبطال أوروبا.

موسيالا وديفيز وصيباري ينضمون إلى التدريبات

سيشارك لاعبو بايرن ميونيخ المحترفون جمال موسيالا وألفونسو ديفيز واللاعب الجديد إسماعيل صيباري، الذين تعرضوا لإصابات مؤخرًا، في تدريبات الفريق يوم الاثنين.

وبذلك يتوسع تشكيل فريق فينسنت كومباني بشكل ملحوظ بعد العودة من جولة آسيا. فقد كانت الاستعدادات حتى الآن مركزة بشكل أساسي على المواهب الشابة. والآن تبدأ ببطء المرحلة التي سيتشكل فيها التشكيل الأساسي المستقبلي.

وكان كومباني قد صرح في ختام جولة آسيا قائلاً: «لدينا بعض اللاعبين الذين سيعودون الآن، وأنا متحمس للغاية لعودتهم»، مضيفاً: «سيستمر تشكيلتنا في التطور من الآن فصاعداً، لمجرد أننا سنستقبل المزيد من اللاعبين».

سيتعين على المشجعين وزملائهم في الفريق والمدربين التحلي بالصبر حتى عودة النجوم هاري كين ومايكل أوليسي ودايوت أوبامكانو، الذين شاركوا جميعًا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم، وحصلوا، وفقًا لصحيفة«بيلد»، على إجازة أطول قليلاً مدتها حوالي ثلاثة أسابيع ونصف.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يعود الثلاثي إلى ميونخ الأسبوع المقبل فقط، بل إنهم لن يخضعوا لاختبارات الأداء إلا في الأسبوع الذي يسبق مباراة كأس السوبر ضد بوروسيا دورتموند (22 أغسطس). ولذلك، تتوقع الصحيفة أن يقتصر دور الثلاثة على مشاركة قصيرة في مباراة افتتاح الدوري الألماني ضد في إف بي شتوتجارت في الأسبوع الذي يليه (28 أغسطس).

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