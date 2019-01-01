كين وديفيز يبعثان برسالة دعم لبوتشيتينو بعد إقالته من توتنهام

هاري كين وبن ديفيز نجما فريق توتنهام هوتسبير يبعثان برسائل دعم للمدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو.

بعث الثنائي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير وزميله بن ديفيز برسائل دعم للمدير الفني السابق للفريق ماوريسيو بوتشيتينو.

جاء هذا بعدما كتب النجم الإنجليزي رسالة على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل قليل.

وكتب كين: سأكون دائمًا ممتنًا لك على مساعدتك لي لتحقيق أحلامي، لقد مررنا بلحظات رائعة خلال تلك السنوات الخمس لن أنساها أبدًا".

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وأضاف: "لقد كنت المدير الفني الخاص بي لكنك أيضًا كنت صديقي، لذلك أريد أن أشكرك على تلك العلاقة الرائعة وأتمنى لك التوفيق في الفصل القادم من حياتك".

وأكمل زميله بن ديفيز عقب مباراة منتخب بلاده الويلزي في تصريح تلفزيوني: "لم يصلني الخبر سوى عقب اللقاء وكان بمثابة الصدمة بالنسبة لي".

وأردف: "كان من الرائع العمل مع بوتشيتينو طوال الفترة الماضية ومن العار بالنسبة لي أن نشهد على رحيله بتلك الطريقة".

جدير بالذكر أن إدارة توتنهام كانت قد أعلنت مساء الأمس عن رحيل ماوريسيو بوتشيتينو عن قيادة الفريق وتعيين جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا.