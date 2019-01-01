كين: هذا هو أصعب وقت عشته مع توتنهام

هاري كين يتحدث عن وضع توتنهام وبوتشيتينو في الوقت الحالي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

لم ييستطع المهاجم الإنجليزي هاري كين إخفاء أنه يعيش في الوقت الحالي أصعب وقت بالنسبة له وللفريق منذ انضمامه إلى توتنهام هوتسبيرز.

وكان توتنهام قد تعادل مطلع الأسبوع الحالي مع واتفورد بهدف لمثله لتستمر معاناته مع النتائج السلبية في واحدة من أسوأ بداياته خلال الفترة الأخيرة.

وحول ذلك، قال هاري كين إن الفترة الحالية التي يمر بها توتنهام تعد هي الأسوأ منذ أن لعب في صفوف الفريق لأول مرة منذ 5 سنوات.

وأضاف: "نعيش فترة صعبة حاليًا، جميعنا يعلم أن الجمهور لم يكن ينتظر ذلك خاصة بعدما أنهينا الموسم الماضي كوصيف لدوري أبطال أوروبا"

وتابع: "نحن ندعم المدرب الذي نجح في تحقيق طفرة كبيرة مع النادي، ونحتاج إلى دعم الجماهير حتى نخرج من الأزمة سريعًا ونعود إلى المكان الذي من المنتظر أن نكون فيه"

إريكسن يعترف: أعيش أصعب أوقاتي مع توتنهام الآن

يذكر أن توتنهام يحتل في الوقت الحالي المركز السابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تحقيقه 12 نقطة من 9 مباريات.